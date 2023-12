Trije beli levčki razveselili osebje venezuelskega živalskega vrta

Posnetki treh belih levjih mladičkov so hitro obkrožili svet. Prikupni in nebogljeni mladički pozirajo fotografom, tako majhni, da komaj dvigujejo svojo glavico. Kot so sporočili iz živalskega vrta, je to prvi primer v Venezueli, da so se v ujetništvu skotili redki beli levi.

Beli levi sicer niso posebna podvrsta, pač pa gre za klasične leve z dedno genetsko okvaro, zaradi katere imajo okvarjen gen, ki vpliva na barvo njihove dlake. Izvirajo iz Južne Afrike, v naravi pa naj bi jih bilo po zadnjih podatkih le še okoli ducat.

Ponosna starša sta levinja Camatagua in lev Sebastian, v venezuelski Zoo pa sta prišla lani maja iz češkega živalskega vrta Hodonin. "Skotili so se trije mladički, dva samčka in ena samička," je medijem povedal Anthony De Benedictis, direktor živalskega vrta Las Delicias v mestu Maracay.

Ker se dogaja, da levinja v ujetništvu včasih ubije svoj naraščaj, so mladičke ločili od levinje. Zanje skrbi osebje živalskega vrta 24ur na dan. Trije veterinarji in še sedem njihovih pomočnikov jih hrani, neguje in redno pregleduje, delo pa je organizirano v treh izmenah.