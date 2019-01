Trump lani lagal trikrat bolj kot leto poprej

Ameriški časopis Washington Postje poročal, da je leto 2018 Donald Trump začel 2. januarja z "lažnimi izjavami" o priljubljenih tarčah njegovih jutranjih tvitov – Iran, New York Times, Hillary Clinton, nakar se je pohvalil z najbolj varnim letom za civilni letalski promet, čeprav letalske nesreče potniškega letala v ZDA ni bilo od leta 2009 in sam s tem, da ni bilo nesreč, ni imel kaj opraviti.

Anketa organizacije Fact Checker, ki spremlja izjave politikov, je ugotovila, da Trumpovim izjavam verjame okoli 30 odstotkov Američanov. Novembrska anketa Quinnipiac je ugotovila, da ima Trumpa za poštenega 36 odstotkov Američanov, obratnega mnenja pa jih je 58 odstotkov. 50 odstotkov jih meni, da je manj pošten od svojih predhodnikov, kar je še vedno rekord.

Trump je imel do konca maja lani povprečno med 200 do 250 lažnih izjav na mesec, junija je številka poskočila na 500, kjer je ostala tudi julija in avgusta, septembra je narasla na 600, oktobra na kar 1200, novembra zdrsnila na 900 in decembra na okoli 250.

Do sredine lanskega poletja je imela tiskovna predstavnica Bele hišeSarah Sandersredne novinarske konference, ki so se potem končale in glas vlade je postal Trump s svojimi tviti in srečanji z novinarjem pred ropotajočim helikopterjem na trati pred Belo hišo. Sandersova je prenehala s tiskovnimi konferencami, ker so jo novinarji obtoževali laganja in zavajanja.

Trump je sicer število lažnih izjav povečal z nastopi na političnih zborovanjih pred vmesnimi volitvami novembra lani, ki so se končale z demokratskim prevzemom večine v predstavniškem domu kongresa. Samo na dan pred volitvami 5. novembra 2018 je Trump na treh zborovanjih v enem dnevu izrekel 139 lažnih ali zavajajočih trditev.

Trump si je skozi leto tudi redno izmišljal svoja alternativna dejstva, ki z realnostjo nimajo opravka. Trdil je na primer, da podjetje U.S. Steel gradi med šest do osem novih jeklarn, da je Barack Obama v času pogajanj za jedrski sporazum podelil državljanstvo 2500 Irancem in med drugim, da je Uzbekistanec, ki je v New Yorku z avtomobilom zakrivil smrt osmih ljudi, pripeljal v ZDA več deset sorodnikov, v resnici pa ni nobenega.

Med lažmi izstopa napad na časopis Palm Beach Post zaradi članka, v katerem časopis krivi predsednika za prometne zamaške. Članek o zamaških Trumpa sploh ne omenja. Med nastopom v Generalni skupščini ZN so predstavniki držav prasnili v smeh, ko je dejal, da je v dveh letih dosegel več kot katerikoli drug predsednik v zgodovini. Trump je začudeno prekinil govor in povedal, da ni pričakoval takšnega odziva. Kasneje je novinarjem zatrjeval, da se je hvalil nalašč, da bi ljudi spravil v smeh.