Tudi Rovaniemi, domačo vas Božička, je prizadela epidemija covida-19

Božiček je uradno odprl božično sezono. Tudi on in njegova vas sta odvisna od gospodarskih razmer in drugih omejitev zaradi epidemije. A kljub temu in precejšnjemu finančnemu izpadu obljublja magičen božič. Prav tako ima že sestavljen seznam pridnih in porednih. Kdo je na katerem in kaj dobri mož napoveduje porednim? Kako se znajde z novo tehnologijo in kaj priporoča za praznični čas?