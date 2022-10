Tudi slavni imajo svoje fobije: Občutek sem imel, da me bodo zgradbe požrle

Lahko so to žuželke, klovni ali celo telesna poraščenost, ljudje imajo najrazličnejše strahove in fobije in nihče ni imun nanje, niti slavni in bogati.V bistvu so prav oni pogosto žrtve najbolj nenavadnih in iracionalnih strahov, izjema pa nista bila niti ikonična političarka Margaret Thatcher ali pevec Niall Horan.

Vsi se bojimo nečesa, najsi gre za nepojasnjeno fobijo pred klovni morilci ali popolnoma običajni strah pred intimnostjo, na svetu najverjetneje ni človeka, ki se ne bi globoko v sebi nečesa bal. Izjema niso niti zvezdniki, ki jih opazujemo na velikih platnih ali svetovnih odrih, njihovi strahovi pa so pogosto zelo nenavadni ali celo bizarni. Televizijska voditeljica in nekdanja manekenka Tyra Banks je pred časom priznala, da se boji delfinov, strah pred temi morskimi bitji pa je očitno dovolj pogost, da ima celo svoje ime: delfinofobija. 48-letnica je razkrila, da jo njena fobija tako zaznamuje, da ima celo nočne more, v katerih so glavni akterji prav živali, zaradi katerih nekateri potujejo v tropske kraje, kjer lahko plavajo v njihovi družbi. icon-expand Tyra Banks se boji delfinov. FOTO: Profimedia Delfini pa prav gotovo niso med živalmi, ki se jih boji največ ljudi. Pred njimi so še kače, razne žuželke in tudi ptice. Da se boji golobov, je priznal pevec skupine One Direction Niall Horan, njegovo fobijo pa je potrdil tudi Harry Styles. "Mislim, da me imajo golobi na piki," je po nenavadnem incidentu dejal Horan, njegovo pojasnilo pa bi lahko bilo resnično, saj je njegov pernati sovražnik priletel celo skozi okno njegove kopalnice. icon-expand Niall Horan se boji golobov. FOTO: Profimedia Obstaja velika verjetnost, da je mojster grozljivk Stephen King zaslužen za marsikatero nočno moro, ki je v preteklih desetletjih pestila Zemljane, a tudi slavni pisatelj ni imun na strah. Pisatelj je priznal, da trpi za triskaidekafobijo, strahom pred številom 13. "Ko pišem, nikoli ne neham na strani 13 ali na večkratniku števila 13. Pisal bom toliko časa, da bom prišel na varno število," je razkril avtor knjig Tisto, Izžarevanje, Carrie in Zelena milja. icon-expand Stephen King ne mara števila 13. FOTO: Profimedia Kaj je bilo najprej: alektrofobija ali ovofobija? Strah pred kokošmi ali strah pred jajci? Odgovora na to najverjetneje ni poznal niti Alfred Hitchcock, čeprav je trpel za zadnjim. "V meni vzbujajo odpor," je leta 1963 povedal italijanski novinarki Oriani Fallaci, preden je to živilo opisal s skorajda nezemeljskim odporom: "Ta okrogla bela stvar, ki nima nobenih lukenj, ko pa jo zlomiš, pa je znotraj še ena rumena stvar, ki nima nobenih lukenj ... Brrr!" Eden izmed strahov, ki so patološki, pa je tafefobija oziroma strah pred prezgodnjim pokopom. Pred to fobijo so trpeli številni kulturniki, vključno s skladateljem Fredericom Chopinom in pisateljem Hansom Christianom Andersenom, ki je ob svoji postelji vsak večer pustil listek, na katerem je pisalo, da samo spi. Brazilski podjetnik Freud de Melo je šel korak naprej in si zgradil dovršeno kripto, ki je imela zračnike, shrambo za sadje, televizijo in megafone, za vsak primer, če bi ga pokopali živega. icon-expand Johnny Depp se boji klovnov. FOTO: Profimedia Brez strahu ni niti Johnny Depp, ki je že več krat spregovoril o strahu pred klovni: "Zdi se mi, da pod površjem vedno tli nekakšna tema, ki ima potencial za zlobo. Mislim, da se jih bojim zato, ker je zahvaljujoč njihovim poslikanim obrazom nemogoče ugotoviti, ali so srečni ali ti bodo odgriznili glavo." A strahovi včasih niso tako nepojasnjeni. O svoji agorafobiji oziroma strahu pred odprtimi prostori je spregovoril Macaulay Culkin, ta pa se je pojavila po uspehu, ki ga je doživel s filmom Sam doma. "Imel sem občutek, da me bodo zgradbe požrle," je leta 2004 povedal v intervjuju z Larryjem Kingom. Culkin pa ni edini, ki trpi za to obliko fobije, v času pandemije naj bi simptome agorafobije izkusilo veliko ljudi. icon-expand Macaulay Culkin trpi za agorafobijo. FOTO: Profimedia Čeprav je bil umetnik Salvador Dali res nenavaden človek, pa ni bil brez strahu. Trpel je namreč za ogromnim strahom pred žuželkami in insekti, nekoč pa se je celo v strahu, da ima na hrbtu bolho, z žiletko porezal po hrbtu. Bil je le mozolj. Da se boji ščurkov, je nekemu novinarju priznala tudi igralka Scarlett Johansson. icon-expand Steve Jobs ni maral gumbov. FOTO: AP Nekateri strahovi lahko vplivajo celo na tehnološki razvoj in s tem na celo generacijo. Pokojni soustanovitelj podjetja Apple, Steve Jobs, naj bi se bal gumbov, kar pa se je kazalo v njegovih značilnih opravah, saj je vedno nosil pulije, če pa gre verjeti oblikovalcu Abrahamu Faraqu, pa se to kaže tudi v njegovi miški za računalnik, ki nima sredinskega gumba. Ta računalniški pripomoček je postal prepoznaven kos opreme Applovih računalnikov.