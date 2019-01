Tudi ženske dobile svoj 'movember': tukaj je kosmati januar

Zato je prišla na idejo meseca, ko bi se ženske zavestno odločile, da se ne brijejo in dlakam pustijo prosto pot. Namen? Spodbujanje sprejemanja dlak na ženskem telesu in istočasno zbiranje denarja v dobrodelne namene.

"Mislila sem, da se bom počutila osvobojeno in bolj samozavestno, ampak nekateri okoli mene tega niso razumeli in se niso strinjali s tem, da se ne brijem," je povedala za BBC. Spoznala je,"da moramo storiti še ogromno, da se bomo lahko drug drugega sprejemali popolno in resnično."

"Družba se vede, kot da so naravne dlake nekaj neprivlačnega in neokusnega. Tako zelo smo navajene odstranjevanja dlak, da ne poznamo več pravih sebe," pravi in dodaja, da to ni jezna kampanja, uperjena proti ljudem, ki ne vidijo, kako zelo normalne so dlake. "Je projekt opolnomočenja za vse, da bi bolje razumeli sebe in druge," je dodala.

Laura dodaja, da gre za osebne preference – ni pravega ali napačnega načina urejanja svojih dlak. "Nekaterim od nas je depiliranje všeč, drugim ne, nekaterim so dlake všeč, drugim ne … a vse smo še vedno ženstvene, higienične in lepe, ne glede na to, ali smo gladke ali kosmate," pravi.

"Želim, da se ženske počutijo bolj udobno v svojih čudovito enkratnih telesih. Slišala sem, ko so se ženske opravičevale, da imajo kosmate noge. Ampak moralo bi nam biti dovoljeno, da svojo ženskost utelešamo, kakor jo želimo – nihče se ne bi smel počutiti prisiljenega k britju. To je izbira posameznika," je sklenila.

Sredstva, ki jih bo s kampanjo zbrala, bo namenila dobrodelni organizaciji Body Gossip, ki z izobraževanji spodbuja dvig samospoštovanja pri najstnikih.