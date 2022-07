Slovenski in tuji zvezdniki, ki so zaigrali s svojimi otroki

Med slovenskimi igralci sta trenutno najbolj aktualna Matija in Ivan Vastl , oče in sin, ki nastopata v seriji Gospod profesor . Trenutno poteka snemanje druge sezone, ki si jo boste kmalu lahko ogledali na VOYO, Ivan pa v seriji igra dijaka razreda, kjer se z vsako epizodo razkrije nova najstniška zgodba. Njegove zgodbe v prvi sezoni še nismo spoznali, a zagotovo jo lahko pričakujemo kmalu. Matija igra vlogo izjemnega kirurga in moža Ivanove profesorice za slovenščino, ki zaradi dela na koncu prve sezone odpotuje v Ameriko. Poleg omenjene serije pa sta Vastlova skupaj nastopila tudi v nanizanki Življenje Tomaža Kajzerja . Mladi Ivan sicer pogumno stopa po igralskih stopnjah svojih staršev. Njegova mama je namreč igralka in režiserka Tijana Zinajić .

Dinastijo Valič bi pravzaprav lahko poimenovali tudi dinastija uspešnih igralcev. Talent se namreč že nekaj generacij prenaša iz roda v rod in tako sta bila med njimi tudi Iztok , ki je talent podedoval po očetu Aleksandru , nato pa še njegov sin Domen Valič . Igralca sta skupaj nastopila v seriji Usodno vino , v katero je sicer Iztok vstopil v drugi sezoni kot zamenjava za igralca Zvoneta Hribarja , Domen pa se ji je pridružil v tretji in četrti sezoni. V seriji nista bila sorodstveno povezana, sta pa veliko prizorov odigrala skupaj, saj je Domen igral mladega managerja, ki je staremu vinarju, torej Iztoku, speljal ženo.

Med enega najbolj znanih igralskih parov oče - sin sodita Branko in Timon Šturbej . Timon je sicer sin igralke Nataše Barbare Gračner, zato mu je bilo igralstvo že v mladosti položeno v zibelko. Oče in sin sta skupaj zaigrala v slovenski seriji Reka ljubezni , v kateri sta igrala očeta in sina. Odnos med njima je bil v seriji sicer precej napet, saj je mladi igralec igral neubogljivega najstnika, oče pa prevarantskega lastnika žage, ki je na svoje otroke večkrat pozabil. Timon je sicer eden izmed najbolj nadarjenih slovenskih igralcev, saj je nedavno prejel prestižno nagrado za evropsko vzhajajočo zvezdo.

Will in Jaden Smith, Jada in Willow Smith

Med eno najbolj znanih igralskih družin zagotovo sodijo Smithovi. Will in Jada sta oba igralca, zato ni čudno, da sta se oba njuna otroka odločila za enako poklicno pot. Moški del družine je skupaj zaigral v dveh filmih, in sicer V iskanju sreče in Čas po Zemlji, v filmu Možje v črnem 2 pa se je Jaden samo na kratko pojavil. Jada in Willow sta sodelovali v filmu Madagaskar 2: Escape to Africa, kjer je Willow posodila glas Jadinemu mlajšemu jazu.