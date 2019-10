Kaj storiti, če imate 12.000 steklenic odveč? Za Rusa Genadija Saveljeva je odgovor preprost: zgradite si hišo. Začelo se je, ko sta z bratom popivala in steklenic nista metala stran in te so se pričele kopičiti. Ko je brat umrl, pa se je Saveljev odločil, da jih bo uporabil kot gradbeni material.