Turistom na Tajskem zaradi selfijev grozi smrtna kazen?

Na tajskem otoku Phuket se veliko turistov odpravi na plažo pri letališču, kjer z veseljem delajo selfije z letali v ozadju. Lokalne oblasti so jih posvarile, da naj tega ne počno več, saj naj bi to motilo pilote med vzletanjem. Šli so celo tako daleč, da so zagrozili, da je maksimalna kazen za tovrstno početje smrtna kazen.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Turisti, ki na tajski plaži delajo selfije medtem ko letala vzletajo, so tako razjezili tamkajšnje oblasti, da so jim zagrozili s smrtno kaznijo. Manjša peščena plaža ob precej zasedenem letališču na otoku Phuket na jugu države je tako postala priljubljena turistična točka, ki se ji "lovci na selfije" očitno težko uprejo. Obstajajo namreč na stotine fotografij na družbenih omrežjih, predvsem Instagramu, kjer se ljudje fotografirajo z vzletajočimi letali v ozadju. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Letališki šefi pa so besni in so obljubili, da bodo zaprli ta odsek plaže zaradi pomislekov, da bi lahko lahko turisti, ki ga oblegajo, povzročili nesrečo. Vodstvo sicer ni pojasnilo, kako bi lahko fotografiranje letal lahko predstavljalo nevarnost, vendar je verjetno povezano z dejstvom, da ljudje na plaži odvračajo pozornost pilotov na podoben način kot to lahko storijo droni ali laserske lučke. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke