Turški vplivnici zaradi objav iz muzeja seksa v Amsterdamu grozi tožba

Turška zvezdnica Instagrama si bo izlet v Amsterdam najbrž zapomnila za zmeraj. Po obisku znanega muzeja seksa in deljenju fotografij s svojimi oboževalci na spletu se je Merve Taskin namreč znašla v precejšnjih težavah. Vplivnica je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je pokazala, katere "igračke" si je kupila v muzeju.

V državi, iz katere prihaja 23-letna Merve, je deljenje takih vsebin v nasprotju z zakonom, zato so turške oblasti zvezdnico nekaj mesecev po objavi aretirale, ta pa se sedaj sooča z obtožbo nespodobnosti. Turški zakon namreč narekuje, da lahko osebo zaradi deljenja takih vsebin doletijo tudi tri leta zapora ali denarna kazen.

"Želela sem se zgolj pošaliti," je za angleški BBC povedala Taskinova, ki se boji pričati na sodišču, potem ko so jo v preteklosti zaradi tega dogodka enkrat že aretirali in nato izpustili. Dogodek, ki je sprožil precejšen odziv svetovnih medijev, je vzbudil pozornost direktorice muzeja, Monique van Marle, ki je obtožbe označila za "popolnoma smešne" in dodala, da je namen muzeja "poučiti ljudi o zgodovini seksa".