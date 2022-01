Udeleženki šova Big Brother Brazilija je ime Slovenija

Ena izmed udeleženk šova Big Brother Brazilija, katerega nova sezona se je pravkar začela, je ime Eslovenia, kar v prevodu pomeni Slovenija. Ob predstavitvi tekmovalcev je bila brazilska javnost šokirana, internet in družbena omrežja pa so "pregorevali", poročajo brazilski mediji. Nad imenom tekmovalke pa je bila presenečena tudi voditeljica šova, Ana Clara.

Resničnostni šovi so še zmeraj med bolj gledanimi televizijskimi vsebinami in prav nič drugače ni v Braziliji, kjer so pred kratkim predstavili udeležence nove sezone šova Big Brother Brazilija. Pozornost javnosti so tekmovalci že pritegnili, posebej pa je izstopala tekmovalka z nenavadnim imenom, Eslovenia Marques, ki prihaja iz brazilske zvezne države Pernambuco.

icon-expand Eslovenia Marques FOTO: Instagram

"Slovenija je stara 25 let iz prihaja iz Pernambuca. Nekoč je bila miss Pernambuca, ukvarja se z manekenstvom, je oboževalka Alberta Einsteina in študentka marketinga," so zapisali v uvodni predstavitvi tekmovalke in dodali, da se njeno eksotično ime nanaša na ime države v Evropi, kar je pritegnilo veliko pozornosti spletnih uporabnikov. Za njeno ime pa obstaja tudi nenavadna razlaga, je v smehu razkrila voditeljica Ana Clara.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke