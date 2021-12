Ugrabljen in mučen lev, ki so ga aktivisti rešili iz Rusije, dobro okreva

Poročali smo že o mladem levu, ki so ga ugrabili in odpeljali v Rusijo, kjer so ga mučili in izkoriščali za fotografiranje s turisti. Aktivisti za pravice živali so ga rešili in odpeljali v rodno Tanzanijo. Tam pa po groznih poškodbah lev, ime mu je Simba, dobro okreva. Kot pravijo njegovi skrbniki, so mu priskrbeli kraljeve pogoje za bivanje.