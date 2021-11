Žalostna zgodba s srečnim koncem. To bi lahko rekli za zgodbo o levu. Ugrabili so ga in ga že kot mladička odpeljali v Rusijo, kjer so ga mučili in izrabljali kot turistično atrakcijo. K sreči so na leva, ki mu je seveda ime Simba, naleteli aktivisti, ki so poskrbeli za to, da se je vrnil v svoje domače okolje, v Tanzanijo.