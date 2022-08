Ugriznila jo je kača, deklica pa njo nazaj

Deklico so s kačo v ustih in z vidnim kačjim ugrizom na dekličini spodnji ustnici našli sosedje, ki so z vrta zaslišali krik in hitro pritekli na pomoč.

Sosed je nato kačo ubil, deklici pa nudil prvo pomoč in poklical reševalce. Ti so deklico odpeljali v bolnišnico, kjer so jo zadržali na 24-urnem pregledu, poročajo turški mediji.