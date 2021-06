Ukrajinci izbrali najlepšo poročeno gospo v državi

Ukrajinci imajo novo lepotno kraljico. A pozor - niso izbirali nove misice, ampak najlepšo gospo v državi. Za laskavi naziv so se tokrat lahko potegovale le poročene dame, stare od 40 do 67 let. Prijavilo se jih je več kot 300, gospe pa so predstavljale najrazličnejše postave, višine in poklice. Tekmovalke je ujezilo, da se pred sodniki in gledalci niso mogle sprehoditi v kopalkah.

icon-expand