Ukrajinski par snel lisice, s katerimi je bil priklenjen 123 dni

Ukrajinca Aleksander Kudlay in Viktoria Pustovitova sta se, da bi rešila svojo zvezo, vklenila v lisice. Za eksperiment sta se odločila, ker sta se pogosto razhajala, spet postala par in se nato ponovno razšla. Vklenjena sta bila kar 123 dni, a kot kaže, se eksperiment ni izšel ravno najbolje, saj sta za ukrajinsko nacionalno televizijo razkrila, da "sta na drugi valovni dolžini", in tako tudi dokončno prekinila svojo zvezo.

Par iz mesta Harkov, ki leži na vzhodu Ukrajine, se je za eksperiment, kot zadnjo rešilno bilko svoje ljubezenske zveze, odločil na valentinovo. Med poskusom sta vse počela skupaj, od nakupovanja živil pa do odmora za kajenje. Priklenjena sta bila tudi v času, ko sta se tuširala in šla na malo ali veliko potrebo. Pustovitova, ki se je sprva upirala ideji o lisicah, je ob razpravi o dokončnem razhodu planila v solze. "Želim živeti samostojno življenje in rasti kot neodvisna oseba," je dejala Vika in ob tem, ko so jima sneli lisice, zakričala: "Hura!". "Končno sem svobodna," je dodala. "Mislim, da je bila to dobra lekcija za naju, za druge ukrajinske pare in tudi pare v tujini, da česa takšnega ne bodo poskusili," je povedala za Reuters v intervjuju v Kijevu. Dodala je, da je najbolj pogrešala osebni prostor, a hkrati izpostavila, da ji fant, medtem ko sta bila priklenjena skupaj, ni posvečal dovolj pozornosti. "Skupaj sva bila po cele dni, Aleksander pa mi, čeprav sva bila ves čas skupaj, ni posvečal nobene pozornosti. Ni mi na primer rekel: 'Pogrešam te', čeprav sem si to želela slišati," je dejala 29-letna kozmetičarka. Kudlay je dejal, da mu ni žal, da se je zatekel k temu nenavadnemu ukrepu, saj je na vsak način želel rešiti to zvezo, a dodal, da je med poskusom spoznal, da s punco vendarle nista somišljenika. "Nisva na isti valovni dolžini, popolnoma sva si različna," je dejal 33-letni prodajalec avtomobilov. Par namerava lisice prodati na spletni dražbi, del denarja pa bosta podarila v dobrodelne namene. Lisice sta odstranila pred kamerami ukrajinskih televizijskih postaj in predstavnikom ukrajinske knjige rekordov, ki je dejal, da takšen podvig ni uspel še nobenemu paru na svetu.