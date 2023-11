Ulični maček postal glavna atrakcija mesta: ob slavi trpelo njegovo zdravje

Potepuški maček Gacek je več let živel v majhni leseni hiški na Kaszubski ulici v poljskem mestu Szczecin. A leta 2020 se je mucek nenadoma znašel v središču pozornosti – na spletu so namreč objavili videoposnetek, v središču katerega je bil prav kosmatinec. Videoposbetek je do sedaj zbral že več kot pet milijonov ogledov, Gacek pa je postal prava turistična senzacija, poroča Euronews .

Vendar pa je slava žal mucku prinesla tudi številne težave. Nekateri turisti so v mesto pripotovali zgolj zaradi njega, oboževalci pa so mu s seboj seveda prinesli tudi številne priboljške. To se je kmalu začelo poznati tudi na zdravju mačka.

A poteza lokalnega združenja je marsikoga razjezila. Številni domačini so zato pozvali, naj Gacka vrnejo na ulice, ter ob tem trdili, da je skušalo zavetišče zaslužiti s statusom slavnega mačka, poroča novičarsko spletno mesto Gazeta.pl.

"Res nam je težko. Sovraštvo se na nas steka z več strani," so na družbenem omrežju septembra zapisali v zavetišču. A nedavno so na spletu delili novo fotografijo Gacka, na kateri je videti shujšan in precej bolj zdrav. Ob tem so razkrili tudi novo ime mucka: "Od zdaj naprej me kličite George ... George Clooney v mačji različici. Ja, to sem novi jaz. Znova sem v formi, počutim se dobro. Tečem po stopnicah in skačem po pultih."

Zavetišče sicer ob tem ljudi poziva, naj v čast črno-belemu mačkonu darujejo hrano za potepuške mačke. Ljudje pa lahko prispevajo tudi h kampanji množičnega financiranja z naslovom "Gacek kupuje hrano za brezdomce". Donacije so doslej že presegle prvotno zastavljeni cilj.