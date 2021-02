Umetnik s 400 Rubikovimi kockami sestavil portret Leonarda DiCapria

Alex Ivanchak ni samo mojster sestavljanja Rubikovih kock, ampak je tudi umetnik, ki s 400 tovrstnimi kockami ustvarja izjemne portrete zvezdnikov. Na svojem Instagramovem profilu je objavil videoposnetek, na katerem so lahko sledilci uživali v neverjetnih sposobnostih mladega kreativca. Lotil se je namreč slikeLeonarda DiCapria, ki ga je upodobil z različnimi barvami ploskev, ki so mu bile na voljo v zbirki kar 400 Rubikovih kock. Vsako od njih je pred tem sestavil in jih potem formiral v smiseln skupek, ki je na koncu ponudil popoln portret hollywoodskega igralca.