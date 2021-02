Umrl je avtor znamenitega newyorškega bronastega bika

Di Modica je decembra 1989 bronasti kip brez dovoljenja čez noč postavil pred newyorško borzo po črnem ponedeljku 1987. Tri tone in pol težek kip je sprva razburil tamkajšnje zaposlene, policija pa ga je odstranila. Zaradi pritiska javnosti pa so hitro popustili in kip znova postavili v manjšem parku Bowling Green nedaleč od prve lokacije.