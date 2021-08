Umrl je boter sudokuja Maki Kaji

Japonec Maki Kaji, znan tudi kot boter sudokuja, je vse do zadnjega ustvarjal in izboljševal uganke s pomočjo bralcev njegove ugankarske revije, ki je izhajala več kot 40 let. Julija je zaradi zdravstvenih težav odstopil z vodilnega položaja svoje založbe, 10. avgusta pa je pri 69 letih podlegel raku na žolčnih kamnih.

Kajijeva karierna pot se ni začela z izumljanjem ugank. Po predčasno končanem študiju književnosti je opravljal različna dela, med drugim se je preizkusil kot cestar, natakar, gradbeni delavec in tiskar. Uspeh je kasneje doživel kot založnik z izdajo prve japonske revije z ugankami. Zgodovino je začel pisati nekje v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je uporabil namige iz obstoječe številčne uganke in ustvaril nekaj, kar je kasneje poimenoval sudoku.

Njegovo podjetje je na spletni strani v izjavi za javnost zapisalo: "Oboževali so ga ljubitelji ugank po vsem svetu, ki so ga poznali kot botra sudokuja. Vsem bi radi izrazili našo hvaležnost."

Maki je leta 2007 za BBC povedal, da je resnično ganjen, ko dobi nove idejo za uganko, ki ima veliko potenciala in dodal, da je po njegovem skrivnost izumljanja dobre uganke poenostavljanje pravil. "To je kot iskanje zaklada. Ne gre za zaslužek, ampak za navdušenje, ko jo poskušamo rešiti," je na koncu opisal svojo veliko strast.

Priljubljenost sudokuja je Japonsko presegla pred približno dvajsetimi leti, ko so ga začeli tiskati tuji časopisi. Danes uganka velja za način ohranjanja dobrih miselnih sposobnosti, redno pa naj bi se z njo zaposlilo več kot 100 milijonov ljudi po vsem svetu.

Sudoku je vsem dobro poznana logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo velikosti 9x9, z devetimi polji v vsakem bloku, tako da vsi navpični in vodoravni stolpci vsebujejo številke od ena do deset brez ponavljanja. Število na začetku izpolnjenih števil določa težavnost uganke.