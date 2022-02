Umrl je svizec, ki je v New Jerseyju zadnjih šest let napovedoval pomlad

Tik pred svižčevim dnem, ki ga Američani praznujejo 2. februarja, so v mestu Milltown v New Jerseyju izgubili pomembnega člana skupnosti, svizca Mela. Ta je vsako leto prikukal iz svojega brloga in napovedal, kdaj lahko v mestu pričakujejo prihod pomladi. Američani imajo sicer dolgo tradicijo napovedovanja letnih časov s pomočjo teh glodavcev.

icon-expand Zadnji Mel iz Milltowna je prihod pomladi napovedal šestkrat. FOTO: Facebook

"Z žalostjo sporočamo, da je Mel iz Milltowna prečkal most čez mavrico," so v objavi na Facebooku pred kratkim sporočili njegovi skrbniki, znani pod imenom Milltown Wranglers. Svižčeve starosti niso razkrili. Dodali so, da glodavčeva smrt sicer ni nepričakovana, saj imajo svizci kratko življenjsko dobo. Ker pa večina predstavnikov te vrste še zmeraj spi zimsko spanje, je Melova smrt prišla ob nepravem času, saj jim še ni uspelo poskrbeti za podmladek.

"Šele spomladi ga bo lahko nadomestil nov svizec. Trudili smo se dobiti njegovo zamenjavo, a pri tem nismo bili uspešni," so še sporočili. Mel je prihod pomladi napovedal zadnjih šest let, njegov predhodnik, ki je bil prav tako Mel, pa je umrl leta 2015. Da je svizec umrl tik pred svojim velikim dnem, pa se v New Jerseyju ni zgodilo prvič. S podobno situacijo so se leta 2016 soočali v okrožju Sussex County, kjer je v noči na svižčev dan umrl svizec Stonewall Jackson.

Tradicija svižčevega dne sega v 19. stoletje v mesto Punxsutawney v zvezni državi Pensilvaniji, kjer imajo še zmeraj največja praznovanja ob svižčevem dnevu. Njihovemu svizcu, ki napoveduje vreme, je ime Phil. Njegovi skrbniki vztrajajo, da živi že 136 let, odkar je leta 1886 prvič napovedal vreme, pa naj bi popil 'eliksir življenja'. Povprečna življenjska doba svizca je sicer šest let v divjini in do 14 let v ujetništvu.