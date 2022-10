Umrl oče, ki je poskrbel za najbolj navdihujoč olimpijski trenutek

Na igrah pred 30 leti je britanski tekač Derek Redmond nastopil v polfinalu teka na 400 metrov. Po 250 metrih je nenadoma zastal, se prijel za stegensko mišico in potem v hudih bolečinah skušal šepajoč nadaljevati tekmo. Po nekaj deset metrih pa je na stezo pritekel njegov oče Jim, se otresel varnostnikov, objel sina in mu pomagal, da je kljub poškodbi in v solzah prečkal ciljno črto.