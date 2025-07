Umrl preiskovalec paranormalnega in lastnik lutke Annabelle

Dan Rivera je umrl minuli konec tedna med turnejo z razvpito lutko Annabelle po Združenih državah Amerike. Rivera, doma iz Connecticuta, je bil lastnik lutke, poimenovane Razcapana Ann, ki so ji filmski ustvarjalci nadeli ime Annabelle. Skozi leta so jo neštetokrat upodobili na filmskih platnih, med ljubitelji grozljivk pa je dobila že status prave klasike.

Lutka Annabelle, upodobljena na filmskem platnu. FOTO: Profimedia icon-expand

54-letnik je bil sicer tudi preiskovalec Združenja za raziskovanje paranormalnega Nova Anglija (NESPR), ki je bilo glavni sponzor turneje. Kot so sporočili na Facebooku, je Rivera nenadoma umrl med javnim dogodkom z lutko. Vzrok njegove smrti javnosti še ni znan, poroča The Independent. Policija ameriške zvezne države Pensilvanije je včeraj objavila poročilo, v katerem navaja, da je umrl v nedeljo, 13. julija. "Pripadniki policije Gettysburga so prijeli prijavo glede mrtvega moškega v hotelu okrožja Straban Township. Umrlega so v njegovi hotelski sobi našli tamkajšnji zaposleni. Na kraju dogodka ni bilo opaziti nič nenavadnega ali sumljivega," so zapisali na omrežju X.

Njegov prijatelj in sodelavec Chris Gilloren, ki je Rivero tudi spremljal na turneji, je ob novici izrazil globoko žalost ter poudaril njegovo predanost deljenju izkušenj in izobraževanju ljudi o paranormalnem. "Tony, Wade in jaz smo izredno užaloščeni zaradi nenadne smrti našega prijatelja in partnerja Dana Rivere," je zapisal na Facebooku profilu Združenja, zraven pa pripel njegovo črno-belo fotografijo. "Naša srca so zlomljena in še vedno se soočamo s to izgubo. /.../ Njegova prijaznost in zagnanost sta se dotaknila vseh, ki so ga poznali. Hvala za vašo podporo in prijazne misli v tem težkem času."

Rivera je bil z lutko del skupine, ki je trenutno na turneji z naslovom Hudič na begu. NESPR na svoji spletni strani dogodek, ki je prejšnji konec tedna potekal v Gettysburgu v Pensilvaniji, opisuje kot "zgodovinsko noč paranormalnega, saj je zloglasna lutka Annabelle obiskala gettysburško strašljivo sirotišnico". Annabelle bo v sklopu turneje sicer še nekaj mesecev na poti, le brez svojega skrbnika. Naslednjič bo javnosti na ogled septembra v Augusti v ameriški zvezni državi Maine. Prav tako jo pričakujejo na Ezoterični razstavi v Rock Islandu in na Festivalu strašljivega v Lexingtonu, ki bo potekal v drugi polovici oktobra.

Rivera je sicer pred kratkim ovrgel govorice, da naj bi lutka Annabelle izginila. Namigovanja so preplavila splet maja, po tem, ko so nekateri obiskovalci razstave v Louisiani trdili, da med ogledom lutke ni bilo moč videti. Ugibanja o njenem izginotju pa je nato še dodatno razvnel nedavni požar v bližnjem letovišču v Louisiani. Javnost je posledično špekulirala, da obstaja povezava med Annabelle in požarom. Rivera je govorice ovrgel in in jo sledilcem preko videa na TikToku pokazal na njenem običajnem mestu v Warrenovem muzeju okultnega. "Pravkar sem v muzeju in vam bom pokazal, da je Annabelle tukaj. Gremo noter in preverimo," pove na posnetku. Nato je stopil do lutke, nameščene v leseni škatli s steklenimi vratci. "Annabelle ni pogrešana, ni je v Chicagu," je zagotovil oboževalcem.

Originalna lutka Annabelle (Razcapana Ann) v svoji vitrini v Muzeju okultnega. FOTO: Profimeda icon-expand