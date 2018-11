Umrl resnični Super Mario

Nintendo je sprva namreč junaku arkadne igreDonkey Kongnadel imeJumpman (Skakač), a so se kasneje odločili, da mu raje nadenejo pravo ime. Domnevno je podjetje zamujalo s plačilom najemnine, zaradi česar se je pri njih ustavil Segale. Vodja ameriškega Nintenda Minoru Arakawa mu je zagotovil, da bodo stroške kmalu poravnali, svojega najemodajalca pa so kasneje ovekovečili s tem, da so glavnega junaka igre Donkey Kong preimenovali v Maria.