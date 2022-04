Umrla je najstarejša Zemljanka

Guverner Fukuoke Seitaro Hattori je izrazil obžalovanje ob smrti Tanake . "Veselil sem se že, da bi na letošnji dan spoštovanja starejših videl gospo Kane in praznoval z njeno najljubšo gazirano pijačo in čokolado," je dejal. Dan starejših je sicer na Japonskem državni praznik, ki ga obeležujejo na 19. september.

Tanaka je bila do nedavnega brez večjih zdravstvenih težav, živela pa je v domu za ostarele, kjer je čas preživljala ob igranju namiznih iger, reševanju matematičnih ugank in razvajanju s čokolado in sladkimi pijačami. Načrtovala je, da se bo z invalidskim vozičkom udeležila štafete na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021, vendar ji je to preprečila pandemija.