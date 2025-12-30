Naslovnica
Umrla je Španka, ki je neuspešno restavrirala fresko Jezusa Kristusa

Madrid, 30. 12. 2025 20.32

Avtor:
R. M. STA
Umrla je Cecilia Gimenez, ki je zaslovela zaradi ponesrečene restavracije freske Jezusa Kristusa.

Umrla je Španka, ki je pred več kot desetletjem zaslovela zaradi ponesrečenega poskusa restavriranja freske Jezusa Kristusa, so danes sporočili iz fundacije, ki upravlja cerkev, kjer je freska. Stara je bila 94 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Cecilia Gimenez je po vsem svetu postala znana leta 2012, ko je neuspešno restavrirala fresko z naslovom Ecce Homo v cerkvi v Borji na severovzhodu Španije.

Obraz Jezusa Kristusa z umetnine, ki jo je okoli leta 1910 naslikal lokalni umetnik Elias Garcia Martinez, je po poskusu restavriranja neprepoznaven. Namesto las in trnjeve krone Kristusov obraz obkroža nekaj podobnega dlaki, tudi nos je precej drugačen kot na originalu.

FOTO: Profimedia

Restavrirana slika je na spletu sprožila plaz posmeha in šal ter primerjav z znanimi osebnostmi, kot sta Michael Jackson in Homer Simpson.

Ponesrečeno restavrirana slika je v Borjo privabila številne obiskovalce. Že leta 2013 je namreč prej malo znano cerkev, kjer je freska na ogled, obiskalo okoli 57.000 ljudi, poroča AFP.

Fundacija, ki upravlja cerkev, je smrt Gimenezove potrdila v objavi na družbenem omrežju Facebooku. Označila jo je za eno najbolj znanih osebnosti leta 2012 in poudarila, da se je Gimenez za restavriranje freske, ki je bila v slabem stanju, odločila z najboljšimi nameni.

Cecilia Gimenez freska restavracija jezus kristus

