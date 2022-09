Upokojenci iz doma za starejše v ameriški zvezni državi Maine so dan preživeli z mestnimi motoristi. "To je bilo nepozabno," so v en glas zaklicali in tako opisali nepozaben dan. Direktor doma je zato izzval motoriste, če bi prišli z motorji s stranskimi sedeži na divjo vožnjo in po krajih njihove mladosti popeljali dedke in babice. Mnogi med njimi so bili namreč včasih strastni motoristi.