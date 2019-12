V novi številki Playboyja tudi upokojene zajčice: najstarejša šteje 77 let

Revija Playboy je za izdajo svoje nove številke, ki se posveča vprašanju enakosti, k sodelovanju povabila tudi pet upokojenih žensk, ki so med leti 1963 in 2013 kot Playboyjeve zajčice krasile naslovnice omenjene revije. Nova številka vključuje tudi sklop fotografij, ki nosijo naslov ''Enkrat zajčica, vedno zajčica,'' zanjo pa so pozirale nekdanje Playboyjeve zajčice, ki so v razponu preteklih 56 let že krasile Playboyjevo naslovnico.