Upokojila se je psička, ki je iskala preživele po potresih

"Naša labradorka Frida začenja novo obdobje," je povedal namestnik ministra, pristojnega za mehiško mornarico,Eduardo Redondo. "Frida je prirasla k srcu vsem Mehičanom in več tisoč tujcem," je dodal. "Njen lajež je vedno dal upanje, v trenutkih bolečine in negotovosti pa je prinesel olajšanje," je še dejal Redondo.

V svoji devetletni karieri reševalne psičke je rešila življenja 12 ljudi in sodelovala pri 53 reševalnih akcijah. Med drugim je iskala preživele po potresih na Haitiju leta 2010 in v Ekvadorju leta 2016. Po potresu z magnitudo 7,1 v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico septembra 2017 je sodelovala pri reševanju ljudi izpod ruševin ene od porušenih osnovnih šol, kjer je umrlo 19 otrok in sedem odraslih. Vse skupaj je v tistem potresu življenje izgubilo okoli 360 ljudi.

Vodniki so 10-letni psički na slovesnosti ob odhodu v pokoj sneli zaščitna očala in zaščitne copate, ki jih je uporabljala med iskanjem. Dobila pa je igračo za žvečenje kot simbol novega obdobja življenja.