Uporabnica TikToka s pomočjo izmenjav prišla od lasnice do hiše

Začelo se je z lasnico, končalo pa s hišo. Taka je zgodba projekta 30-letne Demi Skipper, ki je v lanski pandemiji izkoristila moč družbenih omrežij in s pomočjo preprostih izmenjav prišla do svojega prvega doma. Prebivalka Kalifornije je svoje uspehe in neuspehe delila z uporabniki družbenega omrežja TikTok, kjer ima sedaj že več kot pet milijonov sledilcev, brez informacij pa niso ostali niti njeni sledilci na Instagramu. Skipper je idejo za projekt vzela pri Kylu MacDonaldu, ki je s pomočjo izmenjav prišel od papirnate sponke do hiše. S prvo izmenjavo je Demi v zameno za lasnico prejela par uhanov in tako dobrino za cent zamenjala z dobrino za slabih deset evrov. Uhane so nato zamenjali štirje kozarci za koktejl, sledili so sesalnik, deska za sneg, elektronski pripomočki, popularni športni copati itd. Prva večja izmenjava je bil mobilni telefon znamke Apple za rabljen avtomobil. Vrsti avtomobilov je nato sledila lesena lopa, kasneje pa prikolica na sončni pogon. Projekt, ki je trajal slabo leto in pol, se je zaključil z 28. izmenjavo, pri kateri je Demi prikolico na sončni pogon izmenjala za manjšo hišo v bližini mesta Nashville. "Ne morem verjeti, da se je vse skupaj sploh zgodilo. Za to sem delala vsak dan ter se leto in pol vsako jutro zbujala z istim ciljem v glavi. Sedaj pa se zbudim in se sprašujem, ali je to zares moja hiša," je o uspehu za NBC News dejala Demi, ki je med izmenjavami prejemala tako spodbude kot tudi kritike na nekatere odločitve, ki jih je sprejela. "Ljudje so zares dvomili vame in včasih sem v popotovanje podvomila tudi sama, a sem se med procesom tudi veliko naučila o sebi. Navdušena sem nad svojo vztrajnostjo," je še dejala Demi, ki se bo v začetku prihodnjega leta z možem preselila iz Kalifornije v Tennessee in pričela s prenovo osvojene hiše. Pravi, da hišo kasneje namerava izmenjati z nekom, ki jo zares potrebuje.