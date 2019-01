Uresničil si je otroške sanje in pri 92 skočil s padalom

Nikoli ni prepozno za uresničitev sanj. To dokazuje dedek iz Španije, ki je dolgo sanjal, da bi skočil s padalom. Pri 92 letih mu je uspelo. Skok ga je navdušil in napoveduje, da to ni zadnji. "Kaj pa je najhuje, kar bi se lahko zgodilo? Da bi umrl?" vsem skeptikom odgovarja 92-letnik.