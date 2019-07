Uspavali pasjega junaka iz serije Brooklyn 99

Pes, ki je v ameriški seriji Brooklyn 99 uprizoril Cheddarja, štirinožnega kosmatega prijatelja načelnika Rayja Holta (ki ga je uprizoril igralec Andre Braugher), je po poročanju tujih medijev pred kratkim poginil. Novico je potrdila njegova lastnica Stella, ki je na svojem Instagram profilu delila njegovo fotografijo, pospremljeno z zapisom: ''Moj zlati fant Stewart je prestopil mavrični most. Pred tem sva bila na plaži, kjer se je lahko preizkusil v deskanju na vodi in užival v pikniku na prostem. Sproščala sva se na soncu in uživala v druženju. Kasneje je tja prišel tudi njegov veterinar in Stewarta uspaval v mojem naročju med poslušanjem zvokov oceana. Bil je res poseben pes.''