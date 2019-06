Ustvarjalci igre Pokemon Go lansirali aplikacijo Harry Potter: Wizards Unite

Ustvarjalci uspešne mobilne aplikacije in igre Pokemon Go so ustvarili novo virtualno poslastico – tokrat za vse ljubitelje čarovniškega sveta, točneje franšize Harry Potter

Iz digitalnega in virtualnega sveta prihaja novica o novi mobilni aplikaciji in igri, ki bo še posebej navdušila vse ljubitelje čarovništva, točneje vse privržence uspešne franšize Harry Potter. Po uspešnem beta testiranju v Avstraliji in na Novi Zelandiji je namreč luč sveta ugledala aplikacija Harry Potter: Wizards Unite, ki je nastala po knjižni podlagi in zgodbi britanske pisateljice J. K. Rowling. Slednja, po poročanju tujih medijev, ni sodelovala pri ustvarjanju igre, pod aplikacijo pa so se podpisali ustvarjalci, ki so zaslužni za lansiranje uspešnice Pokemon Go.

Kaj morate vedeti o aplikaciji Harry Potter: Wizards Unite? Za razliko od Pokemon Go, kjer je bil cilj ujeti virtualna bitja in bojevati bitke v arenah, vas bo Harry Potter: Wizards Unite peljal skozi čarovniško zgodbo. Igrati boste začeli kot nov kadrovski del za delovno skupino Ministrstva za čaranje, ki raziskuje "katastrofo' – skrivnostno silo, ki povzroča, da se čarobne stvari pojavijo pred 'bunkeljni' (nečarovniki). Potrebno je uporabiti uroke in napitke, da bi lahko vrnili čarobne predmete in preprečili izpostavljenost čarovniškega sveta. Tako kot v igri Pokemon Go bo potrebno oditi na resnične lokacije, da bi lahko izkusili 'čarobnost' igre.

Pod igro so se podpisali ustvarjalci predhodne uspešnice Pokemon Go FOTO: You Tube

Kam lahko umestimo igro glede na časovnico priljubljene 'Potterjade'? Igralna aplikacija združuje elemente iz originalne zgodbe Harry Potter ter filmov Magične živali. V krajšem, lansiranem, videoposnetku lahko opazimo Harryja Potterja v njegovi quidditch uniformi, ter Rona Weasleyja in Hagrida z Žreboklunom. Zgodba v igri se torej po vseh verjetnostih zgleduje po časovici dogodkov v knjižni podlagi. V aplikaciji bo možno videti tudi Jedce smrti in Dementorje.

V aplikaciji bodo prisotni tudi Jedci smrti in Dementorji FOTO: YouTube

Je igra sploh primerna in varna za otroke? Če ste starš, vas najverjetneje muči vprašanje, ali svojemu otroku dovoliti igranje tovrstne virtualne igre. Sam prenos aplikacije in njeno igranje je brezplačno, bo pa možno v sami igri izbrati dodatno, izboljšano opremo in dodatke, za katere boste morali odšteti pravi denar. Ustvarjalci zato svetujejo, naj otroci nimajo dostopa do kreditnih kartic ali bančnih računov svojih staršev. Poleg tega priporočajo, naj igre ne igrajo otroci, mlajši od devet let, saj ta vseeno vsebuje nasilje in potencialen strah. Obenem svetujejo, naj se igralci zavedajo svoje okolice in imajo v mislih, da se nahajajo v virtualnem svetu.

Igra Pokemon Go se je zapisala v zgodovino: bo Harry Potter dovolj močna konkurenca? FOTO: Profimedia