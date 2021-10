Ustvarjalci novega stripa sporočajo: Superman je biseksualec

Z založbe DC Comics, ki stoji za stripi o superjunaku, so sporočili, da bo Superman v novi izdaji biseksualno usmerjen. Strip, ki bo izšel že novembra, bo ponudil zgodbo o Jonu Kentu, ki se med drugim zaplete s prijateljem Jayem Nakamuro.

Zgodba, ki bo del serije z naslovom Superman: Son of Kal-El, v kateri Jon Kent prevzame vlogo svojega očeta Clarka Kenta, bo nekoliko drugačna. Ameriški založnik stripov DC Comics, ki bo poskrbel tudi za novo izdajo Supermana, je 11. oktobra, ki velja kot dan podpore skupnosti LGBT, sporočil zanimivo novico.

V seriji stripov, ki je izšla že julija, se je Jon že boril s požari, nastalimi zaradi podnebnih sprememb, posredoval pri streljanju v sredni šoli in protestiral proti deportaciji beguncev. Sklenil pa je prijateljstvo z Jayem, poročevalcem z očali in rožnatimi lasmi. Iz založbe DC Comics sporočajo, da se bo par povezal tudi na romantični ravni, kar se bo zgodilo ravno v novi, peti izdaji. Ljubezenska zveza bo nastopila, potem ko bo Jon občutil posledice svojih superherojskih dobrih dejanj in bo ''duševno in fizično izgorel, ker poskuša rešiti in obvarovati vse, ki potrebujejo pomoč''. Medtem ko podrobnosti celotne zgodbe še niso znane, pa je iz ilustracij razvidno, da se glavna junaka tudi poljubita.

FOTO: DC Comics

Pisec, ki stoji za serijo stripov o Supermanu, je za BBC povedal, da je takrat, ko so mu ponudili delo pri projektu najprej pomislil, kaj je tisto, kar bi Superman v teh časih sploh moral biti. Tom Taylor je dejal: ''Mislim, da bi bila resnično izgubljena priložnost, če bi bil Clark Kent samo še en heteroseksualen bel rešitelj.'' Še preden je idejo do konca razvil in jo predal nadrejenim, pa so pri založbi DC Comics priznali, da so se že sami poigravali z razmišljanjem o tovrstni spremembi. Taylor je dodal še, da te spremembe dovoljujejo trenutne razmere.

