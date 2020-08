Ustvarjalni Rus: Najboljši avtomobil je tisti, ki ga sestaviš sam

Najboljši avtomobil je tisti, ki ga sestaviš sam, poudarja ustvarjalni Rus, ki v garaži izdeluje poceni in obenem zavidljive jeklene konjičke. Njegova zadnja mojstrovina je kabriolet, ki spominja na legendarni Ford T. Sestavljal ga je več let, zanj pa porabil manj kot 600 evrov. Vozilo doseže do 70 kilometrov na uro in popije sedem litrov goriva na 100 kilometrov. Za volanom rdečega lepotca od zgodnje pomladi do pozne jeseni sedijo vsi družinski člani, ki ponosno pravijo: "Za nas je nenadomestljiv, brez njega bi se počutili, kot da nimamo nog."