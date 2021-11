Ali je utrujeni Biden med podnebno konferenco zadremal?

Kamere so ujele predsednika ZDA, ki je med podnebno konferenco kratek čas počival, potem pa je k njemu pristopil nekdo iz njegove spremljevalne ekipe, ki je predsednika zdramil.

Kaj je povedal na podnebnem vrhu?

Ameriški predsednik Joe Biden je sicer včeraj na podnebnem vrhu voditeljev povedal, da ukrepanje za zaustavitev podnebne krize vidi kot velik potencial za svetovna gospodarstva. "Ob naraščajoči katastrofi vidim tudi veliko priložnost, ne le za ZDA, temveč za vse nas," je dejal.

Zavrnil je kritike, da bo zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv prizadelo številna delovna mesta. "Gre za ustvarjanje delovnih mest. Elektrifikacija prometa, gradnja solarnih panelov in omrežja vetrnih turbin – vse to ustvarja dobra delovna mesta," je poudaril in dodal, da bi vztrajanje pri fosilnih gorivih povzročilo veliko gospodarsko škodo.