Užaloščen princ Harry: Druge možnosti, kot da se umakneva, ni bilo

Le dan po tem, ko so v javnost prišle prve informacije dogovora britanskega princa Harryja in njegove žene Meghan z Buckinghamsko palačo, je princ v govoru na dobrodelnem sprejemu priznal, da ga žalosti, da se umikata od kraljevih dolžnosti, a da "druge možnosti v resnici ni bilo". Dodal je, da sta z Meghan upala, da bosta lahko še naprej služila kraljici brez financiranja iz javnih sredstev, a to "žal ni mogoče".

Poudaril, da je z Meghan "ne odhajata": "Velika Britanija je moj dom, kraj, ki ga ljubim, in to se nikoli ne bo spremenilo."

V govoru je dejal še, da ko sta se z Meghan poročila, sta bila "navdušena, polna upanja in pripravljena služiti". "Iz tega razloga me izredno žalosti, da se je vse to zgodilo. Odločitve nisva sprejela zlahka."Ob tem se je zahvalil kraljici in drugim članom kraljeve družine za vso podporo.

Spomnimo, da v skladu z omenjenim dogovorom, Harry in Meghan ne bosta več uporabljala kraljevega naziva "njegova/njena kraljeva visokost", še naprej pa ostajata vojvoda in vojvodinja. Harry bo prav tako še naprej ostal princ Harry. Od pomladi prav tako ne bosta več upravičena do javnega denarja, prav tako ne bosta več opravljala kraljevih dolžnosti. Še naprej pa bosta prejemala finančna sredstva Harryjevega očeta, princa Charlesa.

Par naj bi bil po poročanju Guardianaprisiljen žrtvovati svoji vlogi v kraljevi družini v zameno za"popolno svobodo"od finančnega nadzora Buckinghamske palače njunih komercialnih dogovorov in poslov – jasno naj bi jima bilo rečeno, da "ne moreta hkrati imeti obojega".

V pogajanjih o njuni prihodnji vlogi in dolžnostih naj bi namreč prav vprašanje, kako bosta v prihodnje služila denar, povzročalo največ razburjenja. Par naj bi ostro nasprotoval temu, da bi palača lahko pregledala in preučila katerekoli v prihodnje sklenjene pogodbe. Da so zainteresirani ter da spremljajo par, so pred dnevi že priznali pri Netflixu.

Harry naj bi se v naslednjih dneh pridružil Meghan v Kanadi, kjer nameravata preživeti večino svojega časa.