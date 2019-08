V starem buicku od Pekinga do Pariza, večkrat sta za las ušla smrti

Prevoziti 14.000 kilometrov, večinoma po brezpotjih, bi bil podvig že za profesionalne voznike v novih avtomobilih. Jože Zalar in Blaž Stefanija pa sta to pot premagala v 80 let starem buicku, ki sta ga pred dvema letoma pripeljala s Finske, ga popravila in malo predelala. Vzdržljivostni rally od Pekinga do Pariza sta prevozila v 36 dneh in večkrat za las ušla smrti.