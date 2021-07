V ameriškem nakupovalnem centru več dni iskali pobeglega pitona

Ko so kačo z imenom Caro našli, je eden od delavcev živalskega vrta splezal po lestvi do kače, ta pa se mu je ovila okrog ramen, tako da jo je varno prinesel na tla. Belo-rumeno kačo so nato poslali na veterinarsko kliniko na pregled.

Med iskanjem pitona so zaprli le Blue Zoo, trgovski center pa je ostal odprt, ker so domnevali, da piton ni pobegnil predaleč.

Blue Zoo je po pobegu sporočil, da so za kačo Caro ustvarili zelo varno domovanje, vendar se ji je nekako uspelo izmuzniti. Dodali so, da Cara ni strupena in je izjemno prijazna kača, ki uživa v interakciji z obiskovalci.

Pitoni so sicer znani po tem, da svojo žrtev počasi stiskajo in zdrobijo, nato pa pogoltnejo in počasi v miru prebavljajo.