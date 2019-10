V avstralskem parku plazilcev se je skotila majhna koala Elsa

V Australian Reptile Park, priljubljenem avstralskem parku za plazilce, ki je habitat različnim plazilcem, kot tudi drugih značilnih avstralskih živali, so pozdravili novo članico majhno koalo Elso. Skrb za njen razvoj je trenutno prevzela skrbnica Hayley, majhna koala pa po videoposnetku sodeč obožuje njene tople objeme.

"Samica Irene in majhna Elsa sta v odlični oskrbi in kmalu bosta znova združeni," so sporočili iz živalskega vrta. V videoposnetku, ki so ga delili na svojem Facebooku, je v ospredju Elsa med hranjenjem in objemanjem s svojo nadomestno mamo. Hayley pravi, da je skrb za majhno koalo kot skrb za novorojenčka in dodaja, da je tega že vajena, ker je tudi sama mama trem otrokom. Ime za majhno koalo je izbrala kar Hayleyjina štiriletna hčerka, ki je navdušena nad ledeno princeso Elsi iz fantazijskega filma Ledeno kraljestvo(Frozen).