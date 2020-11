V Beli hiši bosta od januarja naprej tudi dva kosmatinca, Champ in Major

Champ je star 12 let in je bil od Bidnu že, ko je bil ta še podpredsednik v času Baracka Obame , medtem ko je Major pes iz zavetišča, ki so ga Bidnovi posvojili leta 2018. Tako bo postal prvi posvojen pes, ki bo živel v Beli hiši.

Po tem ko je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden dobil potrebne elektorske glasove za zmago in s tem zmagal na ameriških volitvah, se bodo po štirih letih v Belo hišo vrnili psi. Bidnova nemška ovčarja, Champ in Major, se bosta lahko do januarja pripravljala na to, da postaneta prva psa ZDA.

Nekateri psi so igrali tudi pomembno vlogo pri predsedniških volitvah. Herbert Hooverje med kampanjo dobil belgijskega ovčarja Malinoisa, njune uradne fotografije pa so razposlali po ZDA.

Leta 1944, ko se je Franklin D. Rooseveltpotegoval za četrti mandat, so se pojavile govorice, da je njegov škotski terier Fala po obisku ostal na Aleutih. Po tem ko je po psa poslal ladje, so se iz njega norčevali in ga obtožili, da je za to porabil davkoplačevalski denar. V govoru, ki je temu sledil, je Roosevelt dejal: "Lahko kritizirate mene, mojo ženo in mojo družino, ampak ne morete kritizirati mojega malega psa. Škot je in te obtožbe o porabi tega denarja so ga zelo razjezile."To so pozneje poimenovali govor Fala, pripomogel pa naj bi tudi k ponovni izvolitvi Roosevelta.