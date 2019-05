V Benetkah kmalu bolj strogi do nedostojnih turistov in prostitutk

Beneški mestni svet je sprejel nova pravila obnašanja v mestu, ki med drugim predvidevajo od 25 do 500 evrov kazni za tiste, ki se nedostojno vedejo. Predvidevajo pa tudi do 500 evrov kazni za prostitutke, ki zlorabljajo javni prostor in med pogajanji s strankami ovirajo promet. Veljati naj bi začela v začetku julija.

V Benetkah se obetajo strožja pravila za nespodobnost ... FOTO: Shutterstock Po novih pravilih bodo v Benetkah kaznovani tisti, ki bodo jedli ali pili sede na tleh na javnih krajih, ki bodo ponoči na ulici pili alkohol, se kopali v kanalih ali hodili po mestu odeti samo v kopalke oziroma brez zgornjega dela obleke. Prepovedano je sedenje ali ležanje na stopnicah mostov, pred trgovinskimi izložbami in na vhodih zgodovinskih stavb. Poleg tega bo odslej prepovedano priklepanje ključavnic na mostove. Tiste, ki huje ali večkrat kršijo pravila, bodo lahko izgnali iz mesta. Beneški župan Luigi Brugnaro je dejal, da "mora biti turist v Benetkah spoštljiv in se zavedati, da bo v primeru neprimernega vedenja izgnan iz mesta". Desnosredinski beneški mestni svet je že februarja uvedel tudi vstopnino za turiste, ki jo bodo namenili za vzdrževanje mesta. Ta znaša tri evre, prihodnje leto pa se bo cena vstopa zvišala in se bo gibala od šest do deset evrov, odvisno od sezone. Benetke obišče okoli 25 milijonov turistov letno, od tega jih 14 milijonov tam preživi samo en dan.