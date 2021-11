V Berlinu ob stoti obletnici rojstva obsežna retrospektiva Helmuta Newtona

Postavitev po pisanju portala Art Daily zajema okoli 300 del, od katerih jih bo polovica prvič predstavljena javnosti. Kustos fundacije, Matthias Harder, se je namreč odločil za predstavitev manj znanih vidikov Newtonovega ustvarjanja, vključno s številnimi nekonvencionalnimi modnimi fotografijami, ki segajo v različna desetletja in odražajo spreminjajoči se duh časa. Predstavitev dopolnjujejo polaroidni posnetki in listi s stiki, ki omogočajo vpogled v proces nastajanja nekaterih ikoničnih Newtonovih motivov, pa tudi posebne publikacije, arhivsko gradivo in fotografove izjave.

V 60. letih prejšnjega stoletja je Newton navdih za svoj neponovljivi slog našel v Parizu, o tem pa pričajo njegove fotografije revolucionarne mode francoskega modnega oblikovalca Andreja Courregesa. Za znane modne revije Newton ni delal le klasičnih studijskih posnetkov, temveč se je podal tudi na ulice, kjer je modele v objektiv ujel kot udeležence protestov, protagoniste zgodb iz rumenega tiska in podobno. Včasih so ga stroge zahteve in ozka pričakovanja naročnikov tudi spodbujali k izzivanju tradicionalnih načinov upodabljanja, navaja za umetnost specializirani portal. V 70. letih je Newton začel uživati v neomejenih ustvarjalnih možnostih med snemanjem na terenu, denimo s helikopterjem na plaži na Havajih. Večkrat je preizkušal družbene in moralne norme, včasih pa jih celo na novo opredelil.