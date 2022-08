V Betlehemu rešili izgubljen Banksyjev mural

V Betlehemu na Zahodnem bregu so v zapleteni nočni operaciji rešili mural skrivnostnega uličnega umetnika Banksyja. Mural, za katerega so verjeli, da je izgubljen za vedno, so odkrili v hiši, ki je bila predvidena za rušenje. Sedaj so ga prenesli v umetniško galerijo v Tel Aviv.

Po navedbah izraelskih medijev poslikava upodablja glodavca in ima naslov Podgana s katapultom. Banksy naj bi pred 15 leti obiskal Betlehem in bil zelo pretresen nad razmerami, v katerih živijo Palestinci na Zahodnem bregu. Podgano je narisal na zunanjost izraelske vojaške postojanke, ki je bila kasneje opuščena. Odstranili so tudi steno s poslikavo, ki so jo neznanci izbrisali ter na vrh z rdečo barvo napisali: Banksy - podgana, počivaj v miru. icon-expand Banksyjeva podgana FOTO: Youtube Obnovo poslikave je usklajeval ameriški trgovec z umetninami, čigar identiteta ni znana. Odstranili so tudi žaljive besede in umetnina je dobila svoj prvotni videz. Neznani ameriški trgovec z umetninami je tudi organiziral prevoz murala z Zahodnega brega v Tel Aviv. Cementna plošča z muralom je težka približno 800 kilogramov, za njen dvig pa so potrebovali žerjav. PREBERI ŠE Znamenito, za več kot milijon evrov prodano delo 'Deklica z balonom' delno uničeno Po besedah lastnikov izraelske umetniške galerije, ki so prav tako ostali anonimni, ima mural veliko vrednost. Možno je, da ga bodo, preden ga bodo dali v prodajo, pokazali javnosti, verjetno skupaj z razstavo drugih del Banksyjeve ulične umetnosti.