V bližini Firenc prodali Dantejevo hišo.

V bližini Firenc so prodali Dantejevo hišo. Različna besedila in zgodovinske objave potrjujejo, da je nepremičnina pripadala Danteju Alighieriju. Preteklost vile je omenjena tudi v drugih zgodovinskih publikacijah, kjer je opisana kot priljubljena počitniška destinacija firenške družine Alighieri. Hišo so skupaj z drugim družinskim premoženjem pesniku zaplenili, ko je bil prisiljen zaradi političnih razprtij zapustiti Firence in se zateči v druga italijanska mesta. Dantejevemu sinu Iacopu Alighieriju je leta 1342 uspelo, da je znova pridobil hišo.