V boj za krono miss Anglije brez trohice ličil

V svetu lepotnih tekmovanj je bila pisana zgodovina. Dvajsetletna Melisa Raouf, finalistka tekmovanja za miss Anglije, se je v boj za krono in naslov namreč podala brez trohice ličil na svojem obrazu in s tem postala prva tekmovalka v svetu lepotnih tekmovanj, ki se je za tako potezo odločila. Študentka iz Londona je za angleški časopis Independent pojasnila, kakšno sporočilo stoji za njeno odločitvijo in komu ga pošilja.

icon-expand Melisa Raouf se je v boj za naslov miss Anglije podala brez trohice ličil. FOTO: Profimedia

"To mi veliko pomeni, saj veliko deklet različnih starosti ličila nosi zaradi pritiska družbe. Če je nekdo zadovoljen s svojim izgledom, ne bi smel čutiti pritiska, da to zakrije z ličili," je dejala Londončanka in dodala, da ravno pomanjkljivosti posameznika naredijo posebnega. Raoufova je v intervjuju pojasnila, da je ličila sicer pričela uporabljati že kot najstnica, a da se je sedaj premislila in se odločila, da bo tudi na tekmovanju nastopila brez njih. "Nikoli nisem čutila, da sem ustrezala lepotnim standardom. Nedavno sem sprejela, da sem v svoji koži lepa in zato sem se odločila, da bom tekmovala brez ličil."

icon-expand Melisa Raouf je nedavno spoznala, kako da je lepa tudi brez ličil. FOTO: Profimedia