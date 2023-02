V Bostonu pogrešajo 90-kilogramskega Shreka

Ameriški možje v modrem so bili v sredo obveščeni o pogrešani lastnini na območju Bostona. Ob prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da gre za 90-kilogramski kip junaka iz animiranih filmov Shreka. Novico so skupaj s fotografijo objavili tudi na družbenih omrežjih.

V sredo je bostonska policija sprožila iskanje 90-kilogramskega Shreka. Pogrešani kip grdobca iz animiranih filmov pripada zasebnim lastnikom, so sporočili. Policijska uprava je povpraševanje po pogrešanem Shreku objavila tudi na svojem facebook profilu, ob tem pa v objavo vključila fotografijo. Kip animiranega lika je zelene barve, na sebi pa ima ikonični brezrokavnik. "Če imate kakršne koli informacije o Shreku in njegovi lokaciji se obrnite na naš oddelek ali pa ga prinesite v stanju, kot ste ga našli," so tudi pripisali policisti. Ob tem so v objavi še poudarili, da pogrešan kipec doma močno pogreša druga skulptura, ki so jo lastniki izklesali v obliki zmaja iz istoimenske serije animiranih filmov, piše CNN.