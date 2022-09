V Britanskem muzeju razstava Razbito steklo Bejruta

V pristanišču libanonske prestolnice je 4. avgusta 2020 odjeknila silovita eksplozija, ki je zahtevala več kot 200 smrtnih žrtev. V Arheološkem muzeju Ameriške univerze v Bejrutu, ki je približno tri kilometre oddaljena od kraja eksplozije, je bila uničena vitrina s 74 steklenimi posodami. Drobci starodavnih posod so se pri tem pomešali z drobci vitrine in oken. Zgodba o obnovi osmih od teh posod obenem odraža žalost, solidarnost in okrevanje Libanoncev, piše na spletni strani Britanskega muzeja.

Kot je pojasnjeno, so drobce stekla prepeljali v konservatorski center Britanskega muzeja, kjer so posode spet sestavili in zlepili skupaj. V projektu so moči združili osebje iz arheološkega muzeja in konservatorji Britanskega muzeja, osem posod - večinoma rimskih, so pa tudi bizantinski in islamski primerki, pa je tako znova celih.

Ekipa strokovnjakov je imela zahtevno nalogo razvrstiti vsako črepinjo posebej, pri čemer je morala pri vsaki posebej presojati, ali je del starodavne posode ali vitrine ter kateri posodi pripada, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala višja konservatorka v Britanskem muzeju Duygu Camurcuoglu. Sortiranju koščkov je nato sledilo sestavljanje "velikanske sestavljanke", da so vnovič sestavili posamezne posode.

Nekatera mesta manjkajočih drobcev so tekom procesa zapolnili, spet druga pa pustili prazna kot vidne brazgotine, ki pričajo o eksploziji in odločenosti Libanoncev po okrevanju, še piše na spletni strani Britanskega muzeja.

Razstava bo v Britanskem muzeju na ogled do 23. oktobra, nato bodo rekonstruirane posode prepeljali nazaj v Bejrut.