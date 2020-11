V Bruslju postavili 18-metrsko božično drevo

Zaradi epidemije covida-19 in slabe epidemiološke slike je bila odpovedana tudi vsakoletna božična tržnica. Pettonsko drevo so prejšnji teden posekali v regiji Hautes-Fagnes in ga s posebnim konvojem pripeljali v prestolnico.

Za postavitev smreke so porabili devet ur, kilometer bleščic in 250 luči v obliki cvetov, ki predstavljajo simbol oživitve. Božično drevo in vso bruseljsko božično osvetlitev bodo prižgali v torek.