V Buckinghamski palači od novembra razstava slik kralja Henrika VIII.

Na razstavi z naslovom Holbein na dvoru Tudorjev, ki bo na ogled v Kraljičini galeriji Buckinghamske palače, bodo predstavljena Holbeinova dela, kot so skice, portreti, knjižne ilustracije in njegove umetniške tehnike. Predstavljena bo njegova kariera v Angliji v drugi polovici 16. stoletja ter življenja moških in žensk, ki so naročali njegove portrete, od članov tudorske kraljeve družine do pisateljev, cerkvenih dostojanstvenikov in visokih uradnikov na dvoru. Na ogled bo od novembra 2023 do aprila 2024.