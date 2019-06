V Buckinghamski palači so se zaredile miši

Tuji mediji poročajo, da je britanska kraljicaElizabeta II. zgrožena nad invazijo miši v Buckinghamski palači. Njeni uslužbenci so poklicali strokovnjake za deratizacijo, potem ko so kuharji večkrat opozorili, da je majhnih rjavih miši vedno več. Uslužbenci, ki se nahajajo predvsem v spodnjih prostorih palače, so bili miši sicer vajeni, vendar je v zadnjem času njihovo število poskočilo in zato so morali opozoriti strokovnjake.

Ti so palačo že obiskali, da bi problem preučili in nastavili strup, vendar so ugotovili, da ne morejo narediti veliko.